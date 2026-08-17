Libya karanlıkta kaldı

Libya’nın başkenti Trablus dahil ülkenin batısındaki şehirler genel elektrik kesintisi sebebiyle karanlıkta kaldı.

Trablus’un yanı sıra Surman, Zaviye ve Sabrata şehirlerinde, Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı’na kadar genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Öte yandan, Libya Genel Elektrik Şirketi’nden yapılan açıklamada, ülkenin batısında Zaviye şehrindeki elektrik santralinde patlama yaşandığı belirtildi. Santraldeki bazı jeneratör ünitelerinin patlama sebebiyle kapandığı, teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü aktarıldı. AA

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