Şehit kızı: Kabullenmemizi beklemeyin

Türk Dünyası sivil toplum örgütleri ile siyasî parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilen “çerçeve yasa”yı Edirnekapı Şehitliği’nde protesto etti.

Yasaya itirazların dile getirildiği eylemde konuşan şehit İsa Kazancıçok’nun kızı Sabriye Yıldırım, “Hiç kimse bizim yaşadığımız acıyı bir kanun maddesinin içine sıkıştırıp, sonra da bizden sessizce kabullenmemizi beklemesin” dedi. Yıldırım, “Ben babamın yokluğuyla büyüdüm; ‘Vatan sağ olsun’ dedim. Çünkü biz şehit aileleri olarak yıllarca bu sözün arkasında durduk. Bugün bize ‘Vatan sağ olsun’ demenin bedelini yeniden ödetmeye kalkmayın. Biz adalet istiyoruz; intikam değil, kin değil, unutmak değil adalet istiyoruz. Çünkü adalet yalnızca yaşayanların değil, hayatını bu ülke uğruna kaybedenlerin de hakkıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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