"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Şehit kızı: Kabullenmemizi beklemeyin

16 Ağustos 2026, Pazar 21:00
Türk Dünyası sivil toplum örgütleri ile siyasî parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilen “çerçeve yasa”yı Edirnekapı Şehitliği’nde protesto etti.

Yasaya itirazların dile getirildiği eylemde konuşan şehit İsa Kazancıçok’nun kızı Sabriye Yıldırım, “Hiç kimse bizim yaşadığımız acıyı bir kanun maddesinin içine sıkıştırıp, sonra da bizden sessizce kabullenmemizi beklemesin” dedi. Yıldırım, “Ben babamın yokluğuyla büyüdüm; ‘Vatan sağ olsun’ dedim. Çünkü biz şehit aileleri olarak yıllarca bu sözün arkasında durduk. Bugün bize ‘Vatan sağ olsun’ demenin bedelini yeniden ödetmeye kalkmayın. Biz adalet istiyoruz; intikam değil, kin değil, unutmak değil adalet istiyoruz. Çünkü adalet yalnızca yaşayanların değil, hayatını bu ülke uğruna kaybedenlerin de hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail yine katliam yapıp Lübnan’ı suçladı

    Sermaye göçüyor

    Silahsız soykırım

    Körfez’de isyan

    Deprem davalarında görülmemiş hukuksuzluklar

    Şehit kızı: Kabullenmemizi beklemeyin

    'Meyveye sadece bakıyoruz'

    Erdoğan: AB üyeliği artık önceliğimiz değil

    Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı

    Hamas heyeti Filistin ile ilgili gelişmeleri görüşmek için Kahire'ye gidecek

    Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda sel

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladı

    İran: Hürmüz bizde kalacak

    Üniversiteler yine yurt sorunu ile başlıyor

    Sınav sistemi değişmiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir
    Genel

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon
    Genel

    Hamas heyeti Filistin ile ilgili gelişmeleri görüşmek için Kahire'ye gidecek
    Genel

    Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda sel
    Genel

    Sermaye göçüyor
    Genel

    Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.