Silahsız soykırım

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde tıbbî kullanım için oksijen üreten 22 istasyonun hizmet dışı kaldığı ve geriye kalan 12’sinin durabileceği uyarısında bulunmasının ardından Filistin Tıbbî Yardım Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Elektrik jeneratörleri için gerekli motor yağı ve yedek parçaların eksikliği, jeneratörlerin durması tehdidini oluşturuyor. Bu durum, bazı merkez ve kliniklerde sağlık hizmetlerinin yanı sıra tıbbî cihaz ve ekipmanların çalışmasını da aksatabilir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca araçlar için yağ ve yedek parça eksikliğinin mobil sağlık kliniklerinin de faaliyetlerini durdurabileceği vurgulanan açıklamada, bunun sağlık tesislerine ulaşmakta zorlanan bölgelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasını kısıtlayabileceği belirtildi.