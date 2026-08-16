Sermaye göçüyor

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara’nın verilerine göre Türkiye’de net doğrudan yabancı yatırım, 2026’nın ilk yarısında tarihte ilk kez negatif bölgeye geçti. Kara, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının, yabancıların Türkiye’ye yaptığı yatırımları aştığını belirterek gelişmeyi “net sermaye göçü” olarak değerlendirdi.

Net doğrudan yatırımların 2000’li yılların ikinci yarısında 10 milyar doların üzerine çıktığı görülürken, son yıllarda gerileyen gösterge bu yılın ilk yarısında eksiye düştü. Kara, negatif tablonun her zaman olumsuzluk anlamına gelmediğini, yerli şirketlerin yurt dışında yatırım yapmasının da etkili olabileceğini ifade etti. Kara, gelişmeyi, “Beyin göçüne alışmıştık ama net sermaye göçü yeni bir şey” sözleriyle değerlendirdi. Haber Merkezi

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