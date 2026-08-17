Mısır’daki mahkûmlar da ümmetin birer parçasıdır

İslâmî Dayanışma Platformu, Mısır cezaevlerinde kalan mahkumların serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi.

Saraçhane Parkı’nda, Mısır’daki “Rabia katliamı”nın 13. yılı dolayısıyla yapılan etkinlikte konuşan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mısır zindanlarında insanlık dışı uygulamaların devam ettiğini söyledi. Kaya, Mısır’daki idarecileri göreve davet ederek, “Mısır’daki siyasîtutsaklar dünya Müslümanlarının bir parçasıdır. Onlar delilsiz ve hukuksuz bir şekilde sadece İslâmî kimlikleri ve talepleri sebebiyle derdest edilmişlerdir” dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın emperyalist işgal ve saldırılara karşı ümmet için bir güvenlik umudu oluşturduğunu dile getiren Kaya, “Mısır zindanlarına İslâmî kimliği sebebiyle hapsedilen insanların özgürlüğünü, ülke topraklarının bağımsızlığını, savunulmasını öncelediğimiz kadar öncelemeli ve gündemimizde tutmalıyız” ifadelerini kullandı. AA

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