İsrail yine katliam yapıp Lübnan’ı suçladı

İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılar sonrasında bölgeye sivillerin yerleştirildiğini öğrendiği iddia edildi. Açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki işgale katılan İsrail askerlerine saldırı düzenleyip ateşkesi ihlal ettiği ileri sürülerek saldırı sonucunda 3 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Hizbullah’ın Rıdvan birlikleri komutanlarından Ali Samir Hasan’ın hedef alındığı ve Hasan’ın ailesini kalkan olarak kullanması nedeniyle aile üyelerinin de saldırıda zarar gördüğü iddia edildi. Hizbullah, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen sivillerin öldürülmesine karşı sert tepki gösterdi ve İsrail ordusunu suçladı. AA

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