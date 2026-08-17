Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında da Rabbini tesbih et ki Onun rızâsına eresin. Tâhâ Sûresi: 130 HADİS: İpini koparıp sahibinden kaçan deve gibi Allah’tan kaçan kimse hariç hepiniz Cennete gireceksiniz. Camiü’s-Sağir, No: 3027

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