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17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

17 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında da Rabbini tesbih et ki Onun rızâsına eresin.

Tâhâ Sûresi: 130

HADİS:

İpini koparıp sahibinden kaçan deve gibi Allah’tan kaçan kimse hariç hepiniz Cennete gireceksiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 3027

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