86 bin öğretmen güvencesiz

MEB bütçesi üç katına çıkarken eğitimde güvencesiz çalışma kalıcı hale getirildi.

86 bin ücretli öğretmen eksik haklarla çalıştırılırken ‘tasarruf’ adı altında 107 bin 348 bin usta öğreticinin büyük kısmı iki yılda sistem dışına itildi. BirGün’de yer alan habere göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı verilerinde 78 ilde 86 bin 136 ücretli öğretmenin görev yaptığı kaydedildi. Buna karşın yalnızca 75 ilde 100 bin 541 öğretmenlik norm kadro ihtiyacı bulunuyor. 2026 yılı başında ders saati ücreti 167 TL olan ücretli öğretmenler, haftada 15 saat dersle ayda yaklaşık 15 bin TL gelir elde edebiliyor. Haber Merkezi

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