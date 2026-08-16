Körfez’de isyan

Trump’ın İran politikasına Körfez’den tepki yükseliyor. Bölge ülkeleri Amerikan üslerini ve güvenlik ittifaklarını yeniden değerlendiriyor.

Amerikan basınına göre ABD’nin Körfez’deki müttefikleri, Trump’ın İranla barışı sağlayacak diplomatik süreci yönetemediği görüşünde. Bazı ülkelerde Amerikan üslerine ev sahipliği yapmanın gerekliliğinin tartışılmaya başladığı ve yeni ittifak arayışlarının görüldüğü iddia edildi.

Trump’ın İran politikası tepki çekiyor

Washington Post’a konuşan Arap ve Batılı yetkililer, bölge ülkelerinin Trump’ın İran’la barışı sağlayacak diplomatik süreci yönetmekte zorlandığı kanaatinde olduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan üst düzey bir Avrupalı yetkili, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın geçen hafta imzaladığı karşılıklı savunma anlaşmasını “ABD’ye verilmiş bir mesaj” olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte bir Körfez yetkilisi, çatışmalar devam ettikçe bölge ülkelerinin önündeki “tek seçeneğin” Washington ile ittifaklarını güçlendirmek olabileceğini söyledi ve “Ne yaparsak yapalım ABD’ye hayır diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Yeni ittifak arayışı

Körfez ülkelerinin Washington’ı önemli bir güvenlik ortağı ve silah tedarikçisi olarak görmeye devam ettiği belirtilirken, artan rahatsızlığın bazı ülkeleri farklı güvenlik düzenlemelerini değerlendirmeye yönelttiği kaydedildi.

Beyaz Saray: “İlişkiler olağanüstü”

Beyaz Saray’dan ise iddialara karşı açıklama geldi. Bir yetkili, Trump’ın “Körfez’deki tüm ortaklarıyla olağanüstü ilişkilere sahip olduğunu” savundu. Yetkili, İran’ın terör eylemlerinin sonucu olarak her zamankinden daha fazla izole edildiğini ileri sürdü.