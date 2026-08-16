Erdoğan: AB üyeliği artık önceliğimiz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Jazeera’ya verdiği röportajda Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üyeliğe kabul etmeye istekli görünmediğini belirterek, AB üyeliğinin artık Ankara’nın öncelikleri arasında olmadığını söyledi.

Erdoğan, “Kaybeden Avrupa olacak” dedi. Al Jazeera’ya konuşan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na Mısır’ın da katılabileceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının Türkiye açısından öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, Suriye’yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Gazze’ye desteğin süreceğini ifade eden Erdoğan, “Gazze’yi yalnız bırakamayız” dedi. Erdoğan ayrıca Lübnan, Sudan ve Libya’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35 konusunda söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini belirtti. Haber Merkezi

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