Deprem davalarında görülmemiş hukuksuzluklar

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilciliği, 6 Şubat deprem davalarındaki yargılama süreçlerine dikkat çekmek amacıyla çadır açtı.

Deprem davalarında ciddi adaletsizlik ve hukuksuzluklar yaşandığını belirten Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, “Deprem davalarında belki Türkiye tarihinde görülmemiş hukuksuzluklar yaşanıyor. Bilirkişi raporlarıyla çok net olarak ‘asli kusurlu’ belirlenmiş kişiler, yerel mahkemelerin kararlarına rağmen salıveriliyorlar” dedi. Gezer, “Yargıtay’a şu anda 14 tane deprem dosyası gitmiş durumda ve hâlâ bir sonuç alamıyoruz. Bakın, dördüncü yıldayız. Somut, elle tutulur bir yerde değiliz hâlâ. Bunları biz bugün konuşuyoruz. Bu konuşmamızın üzerinden bir zaman geçecek, bilmiyoruz ancak yeniden depremler olacak ve biz yine kaybedeceğiz. Yine canlarımız belki soğukta, belki sıcakta ama yine nefessiz kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi