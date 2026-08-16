'Meyveye sadece bakıyoruz'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında vatandaşlar, kilosu 100-250 liraya ulaşan yaz meyvelerinin pahalılığından dert yandı.

Bir vatandaş pazardaki pahalılığı, “Alamıyoruz, bakıp bakıp geçiyoruz işte” diye özetledi. Emekli bir yurttaş, “Alamıyoruz, yok, güç yetmiyor güç. Yaz meyvelerini 100 liraya satan var, 200 liraya satan var; tutturabildiğine satıyorlar. Bu kadar olmaz. Motora mazot koyamıyoruz, tarlamıza gidemez olduk. Bakıyorsun sadece, paran yok. Alacağım, yiyeceğim; param yok. Ne yapacaksın?” dedi.

Emekli bir başka vatandaş ise şöyle konuştu: “Piyasa her gün tutmuyor birbirini. Yani bir yanlışlık var. Yaz meyveleri şimdi oldukça biraz pahalı. Gerçekten piyasa biraz pahalı, insanın alım gücü kalmadı gitgide, parası bitti. Vatandaş gerçekten yaşamını sürdürmek için çok sıkıntı çekiyor. Sabit gelirliler ise gerçekten çok mağdur durumda.”

Osmaniye-Anka