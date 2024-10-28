Lübnan'daki İsrail katliamı da artarak devam ediyor!

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi öldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik saldırıları sabah saatlerine kadar sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Reml Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığı hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinde El Cevad restoranının yakınındaki bir binaya hava saldırısı düzenledi, saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sur bölgesindeki Burc eş-Şimali beldesinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısında, aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu 5 kişi öldü.

İsrail ordusu, Sur bölgesindeki El-Bargaliye, Eş-Bazuriye, Marake, Sur Doğa Koruma Alanı, Şahur ve Tayrdaba beldelerine de saldırı düzenleyerek maddi hasara yol açtı.

Nebatiye kentindeki Eski Saraya Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde Er-Risale İzciler Derneği ile Er-Risale İlk Yardım Derneği'ne bağlı sivil savunmaya ait bir binaya düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, aralarında bir hemşire ve 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ayta eş-Şaab, Ramiye, Ed-Duheyra, El-Bustan, Aytarun ve Kuneyn beldelerini doğrudan hedef aldı; saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

Sivil savunma ve ilk yardım ekipleri halen enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

167 sağlık çalışanı şehit edildi

İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167'ye, yaralananların 275'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde Emel Hareketi'ne bağlı Er-Risale İlk Yardım Derneği merkezine düzenlediği saldırıda 3 sağlık görevlisinin öldüğü belirtildi.

Sağlık görevlilerini hedef almanın savaş suçu olduğu ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirip buna son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırılarının başından bu yana sağlık görevlileri arasında ölenlerin sayısı 167'ye, yaralı sayısı ise 275'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, İsrail'in Er-Risale İlk Yardım Derneği merkezine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 653 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi öldü, 12 bin 360 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.