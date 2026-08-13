Fransa'da kuraklık: 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkede 40 binden fazla kişinin içme suyu kesintileriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakan Barbut, rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa'daki kuraklık durumuna ilişkin başkent Paris'te düzenlenen kriz toplantısında basına açıklamalarda bulundu. Fransa'nın neredeyse tamamında kuraklık yaşandığını söyleyen Barbut, bu ayın başında ülke topraklarının yüzde 65'inde görülen kuraklığın 25 yılda bir yaşandığını dile getirdi. Barbut, kuraklık sebebiyle ülkede 40 binden fazla kişinin evlerinde içme suyu kesintileriyle karşı karşıya kaldığını ve tüm bölgelerde su kullanımı konusunda kısıtlamalar getirildiğini ifade etti. Önceliklerinin Fransa'nın her yerinde içme suyuna erişimi sağlamak olduğunu vurgulayan Barbut, bazı kentlerde içme suyu için su depoları ve su şişeleriyle hizmet sağlandığını kaydetti. AA

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