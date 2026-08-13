Mağduriyetler ülkesi olduk - Toplumun büyük bir kesimi hak arıyor

Mahkûm yakınlarından maden işçilerine, gazilerden çiftçi ve emeklilere kadar toplumun birçok kesiminin mağdur edildiğini belirten DEVA Partili İdris Şahin, “Türkiye mağduriyetler ülkesi hâline getirildi” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, mahkûm yakınlarından maden işçilerine, gazilerden çiftçi ve emeklilere kadar toplumun geniş kesimlerinin karşı karşıya kaldığı mağduriyetleri sert bir dille eleştirdi. İktidarın adalet ve hak anlayışını yalnızca kendi siyasî çıkarları doğrultusunda işlettiğini belirten Şahin, Türkiye’nin bir mağduriyetler ülkesine dönüştürüldüğünü vurguladı.

İşçiden emekliye mağduriyet zinciri

Yaptığı açıklamada toplumun farklı kesimlerinde yaşanan derin mağduriyetlere dikkat çeken Şahin, “Türkiye bugün bir mağduriyetler ülkesi hâline getirildi. Yurdun dört bir yanında mahkûm yakınları adalet arıyor. Güvenpark’ta gaziler ve şehit aileleri açlık grevi yapıyor. Doruk Madencilik işçileri Ankara sokaklarında alacaklarını arıyor. Kayseri’de çiftçinin 65 ton elması icradan satılıyor. Emeklinin aylığı ortalama kirayı karşılamıyor. Tablo bu kadar açık. Adli hükümlü yakınıysanız Ulus Meydanı’na çıkıp ‘Cezada adalet, infazda eşitlik’ diye seslenirsiniz. Esenyurt’ta, Eskişehir’de aynı talebi tekrarlarsınız. Her yargı paketi öncesinde umutlandırılırsınız, paket çıktıktan sonra yine unutulursunuz ve mağdur edilirsiniz” diye konuştu.

Mesele imkân değil, siyasî hesap

Şahin, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Peki, hiç mi umut yok? Yok değil. Bir gün iktidarın seçim hesabı, siyasî planı veya iktidar sahiplerinin çıkarı sizin mağduriyetinizin giderilmesini gerektirirse sizi de hatırlarlar. Dün yüzünüze kapanan bakanlık kapıları açılır. Yıllardır rafta bekleyen dosyanız bir gecede indirilir. Çıkmaz denilen kanun çıkarılır. Bulunamayan kaynak bulunur. Komisyon saatlerce çalıştırılır, Genel Kurulun takvimi ona göre düzenlenir. Demek ki mesele zaman değilmiş. Mesele imkân değilmiş. Mesele, kimin hakkının iktidarın işine yaradığıymış. Devlet vatandaşını kendisine lazım olduğunda değil, vatandaşın hakkı doğduğunda görür. Hukuk iktidarın ihtiyacına, adalet siyasî hesabın takvimine göre uygulanmaz. Türkiye mağduriyetler ülkesi değildir. Türkiye’yi mağduriyetler ülkesine çeviren, hakkı hak sahibine değil, işine gelen kesime teslim eden bu yönetim anlayışıdır.”

Hak arayışına 15 gün yasak

Valilik, Başkent’e gelen madencilerin eylemlerini engellemek için 15 gün boyunca her türlü eylemi yasakladı. 80 madenci gözaltına alındı, 536 madencinin 5-7 aylık ücretleri ve özlük hakları için sürdürdüğü mücadele “kamu düzeni” gerekçesiyle bastırılmaya çalışıldı. BirGün’ün haberine göre, iktidar, politikalarıyla mağdur ettiği hiçbir kesimin bir arada durmasını, kitlesel eylemlerle kapısına dayanmasını istemiyor. Emekçinin hakları için kararlı duruşu ise yasak tanımıyor.

Haber Merkezi