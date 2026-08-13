Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, Türkiye ekonomisindeki durağanlığı “küflenme” benzetmesi üzerinden eleştirerek, üretim kapasitesine rağmen refahın artırılamadığını söyledi.

Ekonomide düşüncenin ve üretimin durağanlaşmasının ülkeyi orta gelir tuzağına sürüklediğini belirten Oğuz, “Düşünce durunca üretim de durur, üretim durunca ne mi olur? Ne zenginleşirsin ne de yoksulluktan çıkarsın” dedi. Organize sanayi bölgelerinin çokluğuna rağmen üretimden yeterli karşılığın alınamadığını ifade eden Oğuz, ekonomi yönetimini ve Orta Vadeli Program’ı (OVP) eleştirerek, “Bunca OSB’miz var ama ürettiğimizin hayrını göremiyoruz. Çünkü ekonomi yönetimi küf üretiyor. OVP tam bir küf üreticisi, ondan kurtulmalı” ifadelerini kullandı. Ekonominin üretim, girişimcilik ve katma değer odaklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Oğuz, bürokrasi, yolsuzluk, nepotizm ve adalet sorunlarının ekonomideki bozulmayı derinleştirdiğini söyledi. Oğuz, “Bürokrasi artar, yolsuzluk, nepotizm çoğalır, adalet yerlerde sürünür ve ekonomi küf bağlayıverir” diyerek, kayırmacılığın toplumsal çürümeyi de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Haber Merkezi