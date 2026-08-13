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13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Batı Şeria kırılma noktasında

13 Ağustos 2026, Perşembe 02:33
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli işgalcilerin uyguladığı şiddete dikkati çekerek, bölgenin “bir kırılma noktasına” geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Filistinlilere ait bir bina daha işgalciler tarafından yıkıldı

 

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Orta Doğu’daki durumun konuşulduğu BM Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail’in Batı Şeria’daki son ihlallerini Konsey üyelerinin dikkatine sundu.

Uluslararası toplumun dikkatini daha çok Gazze’de yaşananlara yönelttiğini söyleyen Alakbarov, “Batı Şeria bir kırılma noktasındadır. Üstelik bu, ani bir kötüleşme süreci değil, yasa dışı İsrail işgalini derinleştiren, Filistin yönetimini çöküşün eşiğine getiren ve bağımsız, yaşayabilir ve egemen bir Filistin Devleti olasılığını zayıflatan, onlarca yıldır çözülememiş çatışmaların bir sonucudur” dedi.

Yerleşimci şiddeti arttı

Alakbarov, 10 Ağustos itibarıyla 2026 yılında Batı Şeria’da İsrail güçleri veya İsrailli işgalciler tarafından öldürülen Filistinli sayısının 76’yı bulduğunu, bunların 18’inin ise çocuklardan oluştuğunu kaydetti. Batı Şeria’da Ocak 2023’ten bu yana 127 Filistinli topluluğun tam veya kısmi olarak yerinden edildiğini hatırlatan Alakbarov, bu durumun 6 bin 309’dan fazla Filistinliyi etkilediğini, sadece 2026 yılında İsrailli işgalcilerin şiddeti sonucu yaklaşık 3 bin 800 Filistinli’nin yerinden edildiğini belirtti. Alakbarov, “Yerleşimci şiddeti, bu yıl benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. BM, İsrailli yerleşimcilerin karıştığı, can kaybı, maddi hasar veya her ikisiyle sonuçlanan ve yaklaşık 260 Filistinli topluluğu etkileyen 1430’dan fazla olayı belgelemiştir. Bu olayların birçoğu İsrail güçlerinin varlığında gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

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Hukuksuz yerleşimleri hızlandırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı ve kaçak yerleşimler kurduğu Kusra ve Celud beldelerini “kapalı askerî bölge” ilan etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus şehrinde yer alan Kusra ve Celud beldelerinde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait bazı evleri abluka altına aldığı ve kaçak yerleşimler kurduğuna dair ihbarlar alındığı bildirildi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgede kaçak yerleşimler kurmasını “kınanması gereken ve kabul edilemez bireylem” olarak nitelendiren açıklamada, İsrail ordusunun Kusra ve Celud beldelerinde kurulan kaçak yerleşimleri neden hâlâ yıkmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA

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