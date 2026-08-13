ABD-İran ateşkeste anlaştı: 60 günlük süre uzatılıyor

ABD ile İran, yakında süresi dolacak olan İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki geçici ateşkesi uzatma hususunda anlaşmaya vardı.

Pakistan hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD ve İran, 17 Ağustos tarihinde sona erecek olan 60 günlük geçici ateşkesin süresini uzatma konusunda uzlaşı sağladı. Aracı ülke konumundaki Pakistanlı yetkililer, tarafların diplomatik görüşmelere devam edeceğini belirtti. Uzatmanın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair taraflar arasındaki mesaj alışverişinin ve detaylandırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. ABD ve İran, nisan ayında Pakistan arabuluculuğunda geçici ateşkes sağlamış, 17 Haziran’da ise müzakereleri başlatan İslamabad Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştı. Ancak güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer konusunda görüşmeler tıkanırken, temmuz ayında taraflar karşılıklı askerî saldırılar gerçekleştirmişti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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