Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O kimse “Ey Rabbim,” der. “Niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada çok iyi görüyordum.” Allah buyurur: “Evet, öyleydin. Fakat sana ayetlerimiz geldiğinde sen onları unutmuştun. Bugün de sen böyle unutulursun.”

Tâhâ Sûresi: 125-126

HADİS:

Her iyilik sadakadır. Hayrın yolunu gösteren kimse onu işleyen gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 3022