13 Ağustos 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O kimse “Ey Rabbim,” der. “Niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada çok iyi görüyordum.” Allah buyurur: “Evet, öyleydin. Fakat sana ayetlerimiz geldiğinde sen onları unutmuştun. Bugün de sen böyle unutulursun.”
Tâhâ Sûresi: 125-126
HADİS:
Her iyilik sadakadır. Hayrın yolunu gösteren kimse onu işleyen gibidir.
Camiü’s-Sağir, No: 3022
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