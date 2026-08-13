Miras yüksek enflasyon olacak

Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, Merkez Bankası’nın, enflasyon tahmin ve hedefinde bir değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu, bugün (Perşembe) kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, Merkez Bankası’nın, enflasyon tahmin ve hedefinde bir değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

Uysal, “Çünkü, bu aşamada enflasyon hedefinin rezive edilmesi, hem Banka’ya olan güveni daha da aşındırır, hem ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin bozulmasına sebep olabilir” diye konuştu. Türkiye’nin, 2026 yılını yüzde 30 ile yüzde 35 aralığında bir enflasyonla kapatabileceğini belirten Uysal, seçimler ister 2027 isterse 2028 yılında yapılsın, bir süre sonra seçim iklimine girileceğini bunun da enflasyonla mücadeleyi ikinci plana itebileceğini vurguladı. Uysal, iktidar değişsin ya da değişmesin yeni yönetime bırakacağı mirasın yüksek enflasyon olacağını söyledi. Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, yüksek enflasyonun vatandaşın, özellikle de 2026 yılı başından beri zam alamamış asgarî ücretlilerin alım gücünü zayıflatmaya devam edeceğini, sabit ve dar gelirli kesimlerin geçim derdinin daha da büyüyeceğini ifade etti.

Ankara - Anka