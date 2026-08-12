“Yapıcı eleştiriler olsa can kulağıyla dinleriz”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı değerlendirdi.

Çelik, kanun teklifine ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda bazı milletvekillerinin “yıkıcı” eleştirilerde bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Aslında Cumhuriyetimizle, demokrasimizle ilgili bu yasanın hiçbir şekilde, hiçbir tarafında geçmeyen birtakım tehditlerden bahsettiler. Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabiî ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu zaten geçen süre içerisinde yaptık da. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik. Yani daha doğrusunu, daha iyisini nasıl yapabiliriz, hem siyasî açıdan hem hukukî açıdan bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye.”

Ankara - aa

Notla Demirtaş cevabı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Çerçeve Yasa”nın tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı kapsayıp kapsamadığına ilişkin tartışmalar sürerken, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkili ve arkadaşlarının yalnızca düzenleme kapsamındaki TCK’nın 302. maddesinden tutuklu olduğunu belirterek, “Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok” açıklamasını yaptı. Habertürk TV yayınında ise gazeteci Alişer Delek, “Dağ kadrosundan ağabeyi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” değerlendirmesinde bulunduğunu, bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kendisine bir not gönderdiğini söyledi. Delek, Yıldız’ın notunda açık şekilde “Selahattin Demirtaş yasa kapsamında” ifadelerini kullandığını aktardı.

Haber Merkezi