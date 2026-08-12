Kolombiya’da acı bilanço artıyor

Kolombiya Başkentler Birliği 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, depremde ölenlerin sayısı 234’e yükseldi, 1310’dan fazla kişi yaralandı. Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Ülkenin üçüncü büyük şehri Cali’de bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, Quibdo ve Manizales’te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere yol açtı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, “Yaklaşık 5 bin ev hasar gördü ve 387 ev yıkıldı. 61 bina çöktü ve 550’den fazla eğitim kurumu, 24 sağlık tesisi ve 350’den fazla toplum merkezi etkilendi.” dedi. AA

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