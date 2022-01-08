Macron: Türkiye, AB üyesi olamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisen gazetesinin sorularını cevapladı.

Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını savundu. Euronews’deki habere göre Le Parisen gazetesinin sorularını cevaplayan Macron, “Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakıyor musunuz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Hayır, Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslâm’ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı tanımıyor. Doğu Ak- deniz’de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim” Haber Merkezi

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