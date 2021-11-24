Malcolm X’in kızı vefat etti

ABD’de 1965’te uğradığı suikast sonucu vefat eden Amerikalı siyahî Müslüman lider ve sivil haklar savunucusu Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz’ın, New York’taki evinde vefat ettiği belirtildi.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, Shabazz’ın Brooklyn’de bulunan evinde dün kızı tarafından ölü bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Shabazz’ın ölümünün tabiî sebeplerden kaynaklandığı kaydedildi. 56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X’in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem’de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda konuşma yaptığı sırada uğradığı silâhlı saldırıda vefat etmişti. AA

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