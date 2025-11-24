Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kalbi imanla dolu olduğu halde inkâra zorlananlar müstesnâ kim iman ettikten sonra tekrar kâfir olur ve gönül rızâsıyla küfrü kabul ederse öylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap vardır. Nahl Suresi: 106 HADİS: Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü o iyilikle beraberdir ve ikisi de Cennettedir. Yalandan da uzak durun. Çünkü o kötülükle beraberdir. İkisi de Cehennemdedir. Camiü’s-Sağir, No: 2689

