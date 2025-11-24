Tayin az, dert çok

24 Kasım Öğretmenler Günü, ataması yapılmayan, ücretli veya özel sektörde çalışan öğretmenler için kutlamadan çok sıkıntılarını hatırlatan bir gün oldu.

Türkçe öğretmeni Ayşegül Seyhan ve matematik öğretmeni Nadire Fırat, düşük ücret, güvencesiz çalışma ve uzun mesai saatlerinin zorluklarını ANKA’ya anlattı. Seyhan, yıllardır atanma mücadelesi verdiğini ve farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek, öğretmenliğe olan sevgisini hâlâ sürdürdüğünü söyledi. Fırat ise, az sayıda atama nedeniyle özel sektöre yöneldiğini, burada mobbing, uzun çalışma saatleri ve sözleşme belirsizliği gibi problemlerle karşılaştığını ifade etti. Her iki öğretmen de eşit işe eşit değer talep ederken, atama sayılarının artırılmasını ve ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını istedi. Seyhan, yetkililere seslenerek, “Belki bir gün kulaklarınızı bize de açarsanız, bizim derdimize de ortak olursanız hepimizin bakanı olursunuz” dedi. İzmir-Anka *** Bugün 15 bin öğretmen atanacak MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilân edilecek. Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor. Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak. Haber Merkezi

