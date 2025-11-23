Soykırımın kaybedeni çocuklar

“2024 Filistinli Çocuklara Yönelik Soykırım Raporu”, Gazze’de binlerce çocuğun can verdiğini ve yüz binlercesinin temel haklardan mahrum bırakıldığını ortaya koydu.

Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 No’lu Barosunca hazırlanan “2024 Yılı Filistinli Çocuklara Yönelik Soykırım Raporu” açıklandı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki programda raporu açıklayan Avukat Beyzanur Yuvacı Yurtseven, Gazze’de yaşananların savaş olmadığını, çağın en sistematik ve en belgeli soykırımının kayıtları olduğunu belirtti. Yurtseven, UNICEF verilerine göre 2024’te 14 bin 500’den fazla çocuğun can verdiğini, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle 658 bin 760’tan fazla çocuğun eğitime erişemediğini, kasım 2024 itibarıyla en az 270 Filistinli çocuğun tutuklandığını ve 1055 Filistinli çocuğun gözaltına alındığını söyledi.

BM sistemi yeniden inşa edilmeli

Yurtseven, raporla acil ve hayati öneriler ortaya konulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “BM sisteminin yeniden inşası zorunludur. Uluslararası Ceza Mahkemesi siyasi etkiden arındırılmalı, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlarda hızlandırılmış soruşturma süreçleri işletilmelidir. Uluslararası Adalet Divanı kararları için bağlayıcı bir uygulama mekanizması, gerçek yaptırımlar ve bağımsız bir izleme sistemi oluşturulmalıdır.”

İsrail’e tam ambargo uygulayın

Tüm devletlerin İsrail ile askerî, ticarî ve diplomatik ilişkilerini kesmesi, bu ülkeye silah ambargosu ve ekonomik yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Yurtseven, “Soykırımcı İsrail’i devlet olarak tanıyan tüm devletler bu kararlarını geri çekmelidir veya askıya almalıdır. İşgalci İsrail, BM Şartı 6. maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler’den uzaklaştırılmalıdır” ifadesini kullandı.

Bu uygulamalar soykırımın lojistik araçlarıdır

Gazze’de hastanelerin ve okulların da İsrail tarafından hedef alındığını vurgulayan Yurtseven, “Gıda, ilâç ve yakıtın girişinin engellenmesi, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması, yardım konvoylarının hedef alınması, bunların tamamı soykırımın lojistik araçlarıdır. Bu tablo yalnızca ihlalin değil, uluslararası ceza hukukuna göre savaş ve soykırım suçunun somut delilleridir” dedi.