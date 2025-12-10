Asgarî ücrete en az yüzde 50 zam yapılmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekol TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak asgarî ücrete yapılması gereken zamma dair hesaplamalarını paylaştı.

Babacan, mevcut durumda bir yıldır asgarî ücrette artış yapılmadığını hatırlatarak, hem geçen yıldan kalan farklar hem de bu yılın enflasyon verileri sebebiyle asgarî ücretin ciddi şekilde eridiğini vurguladı. “Bir yıldır asgarî ücret değişmemiş durumda. Temmuzda ara zam verilmedi. Temmuzda ara zam verilmediği için de bu makas koptu gitti” diyen Babacan, “Minimum yüzde 50 zam olması gerekir. Asgarî ücret 33 bin liranın altına düşmemeli” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

