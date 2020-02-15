Meksika'da 29 bin göçmen gözaltına alındı

Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 29 bin kaçak göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerin en çok Honduras, El Salvador ve Guatemala uyruklu oldukları belirtildi. ABD ve Meksika hükümetleri arasında 'Meksika'da Kal' mutabakatı imzalanmıştı.

Orta Amerika ülkelerinden hareket ederek yasa dışı yollarla ABD'ye geçmek isteyen binlerce kişi Meksika'da gözaltına alındı. Meksika Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 29 bin 200 göçmenin, ocak ayında güvenlik güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, bu sayının geçen yıl kasım ayında 32 bin 514, aralıkta ise 32 bin 857 olduğu belirtildi. Kaçak göçmenlerin en çok Honduras, El Salvador ve Guatemala uyruklu oldukları vurgulandı.

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