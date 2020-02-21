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21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Merkel ve Macron'dan Putin'e: İdlib'deki çatışmalar derhal dursun

21 Şubat 2020, Cuma 01:00
Merkel ve Macron, telefonda görüştükleri Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib’de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib’deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

AA

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