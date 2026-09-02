Mısır’da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır’ın Güney Sina vilayetinde seyir halindeki yolcu otobüsü Dahab-Nuveybe kara yolunda devrildi. Kazada 16 kişi can verirken, yaralanan 28 kişi hastanelere kaldırıldı.

Mısır’ın Güney Sina vilayetindeki Dahab-Nuveybe kara yolunda sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi olay yerinde can verdi, 28 kişi ise yaralandı. İhbarın üzerine bölgeye 20 ambulans sevk edilirken, bakanlık yetkilileri ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi. Haber Merkezi

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