"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Mısır’da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

02 Eylül 2026, Çarşamba 17:31
Mısır’ın Güney Sina vilayetinde seyir halindeki yolcu otobüsü Dahab-Nuveybe kara yolunda devrildi. Kazada 16 kişi can verirken, yaralanan 28 kişi hastanelere kaldırıldı.

Mısır’ın Güney Sina vilayetindeki Dahab-Nuveybe kara yolunda sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi olay yerinde can verdi, 28 kişi ise yaralandı. İhbarın üzerine bölgeye 20 ambulans sevk edilirken, bakanlık yetkilileri ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Mısır, kaza, otobüs devrildi
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üsküdar'da başkanvekilliği seçimi yenilenecek

    Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

    Batan geminin mürettebat bilgileri belli oldu

    Trabzonspor otobüsüne saldırıyla ilgili 7 gözaltı

    AB'den Ermenistan'a ticari destek hazırlığı

    İran'dan ABD'ye: "Yeni stratejimiz sizi yıkıma uğratacak"

    Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 12 daraldı

    Tarikat ve cemaatler sosyolojik bir gerçektir

    Ticaret Bakanlığından indirimli satış reklamlarına sıkı denetim

    Apple, Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

    Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı

    Kuru yük gemisi tankerle çarpışarak battı: 10 personele ulaşılamıyor

    Hürmüz hattında gece boyu gerilim

    Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp

    Bankaların kârı aldı yürüdü!

    Limon tarlada 10, markette 84 lira

    Yeni Adlî Yıl Başladı

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu

    Trump'dan İran'a tehdit: "Daha büyük saldırılar düzenleriz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuru yük gemisi tankerle çarpışarak battı: 10 personele ulaşılamıyor
    Genel

    Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp
    Genel

    Tarikat ve cemaatler sosyolojik bir gerçektir
    Genel

    Bankaların kârı aldı yürüdü!
    Genel

    Limon tarlada 10, markette 84 lira
    Genel

    Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı
    Genel

    ABD-İran çatışması yeniden başladı - Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeni Adlî Yıl Başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.