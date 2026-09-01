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1 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Gemi faciasında soru işaretleri

01 Eylül 2026, Salı
Girne-Taşucu seferinde yaşanan gemi faciası KKTC’yi yasa boğdu. Kazada 8 kişi can verirken, 18 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

KKTC Girne’den Mersin Taşucu’na hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi 30 Ağustos’ta alabora oldu. 259’u yolcu, 8’i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi can verdi, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

İHMALLER TARTIŞILIYOR

Geminin seferinin aslında bir gün önce yapılmasının planlandığı, ancak bölgede etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendiği aktarıldı. Kazanın ardından geminin seferine ilişkin çeşitli ihmal iddiaları da gündeme geldi. Fırtına sonrasında deniz şartlarının geminin sefer yapmasına uygun olup olmadığı, yolcuların uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı ve tahliye sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Geminin geçmişinde iki deniz kazasının bulunduğu, bir dönem yurt dışı seferlerinde kullanıldığı, daha sonra en az dört yıl limanda atıl durumda beklediği iddiaları da gündeme geldi. Öte yandan, Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Neden battığı netleşmedi

Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı alabora olan geminin 514 metre derinliğe inerek tamamen battığını, geminin ön tarafında bir yarık oluştuğu ve bu nedenle içeri su aldığı iddialarının henüz kesinleşmediğini, geminin neden battığının ancak kara kutuya ulaştıktan sonra öğrenilebileceğini söyledi. Arıklı “Gemide 11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı , 5 Alman, 3 İran vatandaşı, 240 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardı” dedi. 

Üç günlük yas ilan edildi

Gemi faciasının ardından KKTC’de üç günlük yas ilan edilirken geminin kaptanı ve 7 mürettebat tutuklandı.

Türkiye’den destek ve taziye mesajı

Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’deki Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kazada can verenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye tarafından tam destek verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye’den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iki gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduğu aktarıldı.

Şeffaf biçimde araştırılsın

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Girne açıklarındaki gemi kazasının tüm teknik yönleriyle ve şeffaf biçimde araştırılması çağrısında bulundu. Oda, "Özellikle yüzlerce insan taşıyan yüksek hızlı yolcu gemilerinde, bayrak devleti idaresinin, yetkilendirilmiş kuruluşların ve ilgili denizcilik otoritelerinin gerçekleştirdiği teknik denetim ve kontrollerin etkinliği doğrudan insan hayatıyla ilgilidir" ifadelerini kullandı. Ankara-Anka

Haber Merkezi

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