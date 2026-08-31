“Vira bismillah” zamanı

Türkiye'nin dört denizindeki balıkçılar, av yasağı döneminde teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezona hazırlanıyor.

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona erecek. Limanlarda yaklaşık 4,5 aydır teknelerinin motor, güverte, boya ve tamirat işlerini yapan balıkçılar, yıpranan ağlardaki son eksikleri gideriyor. Balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi, istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, av sezonunda yaklaşık 1500 balıkçı teknesinin denize açılmasını beklediklerini söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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