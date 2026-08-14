DOA’nın faturası ağır oldu - Suya bir ayda % 40 zam

Depozito iade sistemi DOA’nın devreye girmesiyle ambalajlı su fiyatları adeta uçtu. Yılbaşından bu yana ikiye katlanan fiyatlar, temiz suyu da vatandaş için lüks haline getirdi.

1 Temmuz’da Türkiye genelinde başlayan depozito iade sistemi DOA’nın ardından su ve maden sularına fahiş zam geldi. Marketlerde bir ay içinde yaklaşık 55 liraya satılan 6’lı maden suyunun fiyatı 75 liraya yükseldi. Hanelerin aylık ambalajlı temiz su tüketimi 3 bin lirayı buldu. Uzmanlara göre fahiş zamlarla temiz suya ulaşmak imkânsız hale gelecek. Asgari ücretle geçinen bir hanenin her ay temiz ambalajlı suya erişebilmesi için ücretinin en az yüzde 10’unu gözden çıkarması gerekiyor.

Okunma Sayısı: 448

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.