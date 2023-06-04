Müslüman dünyasından Fas ve Cezayir’e birlik çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ilişkileri gergin seyreden Fas ve Cezayir arasında bir çeşit fitne çıktığı uyarısında bulunarak, İslam düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden oyunlara gelinmemesi çağrısı yaptı.

Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin basın ofisinden yayımlanan görüntülü mesajında, diplomatik ilişkileri kesilen Fas ve Cezayir halklarına seslendi. “Bizim için aziz iki devlet olan Fas ve Cezayir arasında bir çeşit fitne bulunduğunu duymaktan üzüntü hissediyoruz.” diyen Karadaği, çıkarılan fitneyle bu iki Arap ve İslam ümmetinin gücünün yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

İslam dininin ve Müslüman halkların düşmanlarının çıkarlarına hizmet eden oyunlara gelinmemesi çağrısında bulunan Karadaği, ne olursa olsun birliğe davet eden, bölücülükten uzak durmayı tavsiye eden İslam dinine kulak verme çağrısı yaptı.