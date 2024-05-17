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17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Anayasa tartışması gerçek sorunları örtüyor

17 Mayıs 2024, Cuma 09:55
TOBB’un yemeğine katılan CHP Lideri Özel burada yaptığı konuşmasında Türkiye’nin, yoğun bir şekilde Anayasa tartışmalarının içinde tutulmaya çalışıldığına dikkat çekerek “Anayasa, makro bir tartışmadır ve maalesef gündeme sis etkisi yapmaktadır.

Anayasa tartışmalarının istihdam sorunlarını, üreticinin sorunlarını, krediye ulaşma, geçim, emeklilerin sorununu örtüp görünmez kılacak bir gündem sisi etkisi yapmasına tamamen karşıyız.” diye konuştu. Türkiye’nin, yoğun şekilde Anayasa tartışmalarının içinde tutulmaya çalışıldığını belirten Özel, “Anayasa, makro bir tartışmadır ve maalesef gündeme sis etkisi yapmaktadır. Bugün Türkiye’nin en yüksek iki tansiyonundan bir tanesi Sinan Ateş davası, bir diğeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıdır. Eğer hukuk devletine dönerseniz, bugün bu salondaki herkesin arasında, ‘Ne oluyor? Nasıl okumak lazım?’ sorusuna cevap aramayız” dedi. 

Ankara

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