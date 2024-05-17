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17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Yargı karar verirken Beştepe’ye bakmamalı

17 Mayıs 2024, Cuma 00:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de düzenlenen Haftalık Değerlendirme Toplantısı’nda iktidara sert sözlerle seslendi.

Tutuklu bulunan Osman Kavala ve 2022’de öldürülen Sinan Ateş için açıklamalarda bulunan Babacan, “İktidar mensupları; Yüzleşin. Siz, sokak ortasında öldürülen, evlatları yetim bırakılan bir babanın katillerini koruyanlarla ortaksınız. Siz, bomboş iddianameyle senelerdir cezaevinde tutulanlara yapılan hukuksuzluk devam etsin diye kürsüden size ve millete parmak sallayanlarla ortaksınız” dedi. 

Babacan, iktidarın yanlış yolda olduğu ve yanlış ortaklarla hareket ettiği konusunda uyardı. “Bu kir, üzerinize çoktan sıçradı. Çıkın ve temizlenin artık yahu.” diyerek iktidarı eleştiren Babacan, hükümet yetkililerini aynaya bakarak yüzleşmeye davet etti.

Yargının siyasileştiğine ve kolluk güçlerinin tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çeken Babacan, “Yargıdaki, kolluktaki klikleşmenin ülkeyi getirdiği yeri görmüyor musunuz? Falanca partinin hakimi, filanca partinin savcısı olmaz. Milletin hakimi olur, milletin savcısı olur. Yargı; Anayasaya bakar, yasalara bakar ve vicdanına bakar ve karar verir. Yargı karar verirken; siyasi partilerin genel merkezlerine veya Beştepe’ye bakmaz, bakamaz.Siyasileşmiş, klikleşmiş bir yargı adalet dağıtamaz. Nedir bu milletin çektiği? Her gelen iktidar kendi kolluğunu, kendi yargısını oluşturmanın derdine düşüyor. Yeter artık! “ diye konuştu.

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