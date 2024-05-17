ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ GÖZALTILARLA GÜNDEME GELEN İDDİALAR BİR AN ÖNCE AYDINLATILMAYI BEKLİYOR.

MHP ile ilişkili isimler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden uzaklaştırılan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Bu isimlerin MHP ile yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor.

Mafya mı operasyon çekiyor

Bahçeli’nin gösterdiği tepki, “Gözaltına alınan polisler mi iddia edildiği üzere Kaplan soruşturması üzerinden iktidara darbe girişiminde bulundu; yoksa mafya mı polise ve iktidara operasyon çekiyor?” sorularını gündeme getirdi.

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Ankara'da neler oluyor?

Ankara Emniyeti’ndeki emniyet müdürlerinin gözaltına alınması, “siyasette komplo” gerilimini de beraber getirirken, Ankara’da siyasette ve Emniyet’te neler olduğu sorusunu da gündeme taşıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in “Ufuk komiser” adıyla açıkladığı personelinn gözaltına alındığını, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Başsavcılık, daha sonra da 3 sivil ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, “Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Siyasî komplo iddiaları

Ankara Emniyeti’ndeki bu gelişmeler, “siyasette komplo” gerilimini de beraber getirirken, Ankara’da siyasette ve Emniyet’te neler olduğu sorusunu da gündeme taşıdı. MHP lideri Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında soruşturma kapsamında bazı polis memurlarıyla ilgili adli işlem yapılmasına sert tepki göstermesi, Ardından AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yine partisinin grup toplantısında “Hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesap soruyoruz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz” sözleri yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Her iki liderin, yaşananları Cumhur İttifakı’na ve hükümete yönelik bir komplo olduğu yönündeki açıklamaları da dikkati çekti.

Mafyanın karşı operasyonu

Bu arada, Karar TV’ye yaşananları değerlendiren Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, gündeme gelen olayı mafyanın karşı operasyonu olarak nitelendirdi ve yaşananların herkes tarafından görülmesine rağmen dillendirilmediğini belirtti.Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Emniyet’te ve Savcılık’ta verdiği ifadede, sözkonusu siyasî komplodan bahsedilmediği, ancak yurtdıına çıktıktan sonra yeni ifadelerde bulunduğunu belirten Avcı, “Bu sistem mafyanın genel yöntemidir. İnsanlar mafya ile mücadeleyi çok hafife alıp, çok kolay zannediyorlar. O kişiler bu konuda yeteneklidir, yetkinlikleri vardır. Kendi içlerinde kim ifade vermişse mutlak o ifadeyi değiştirirler, buradaki olay da budur” iddiasını dile getirdi.

Haber Merkezi