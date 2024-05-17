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17 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Çiftçimize zulmetmeyin!

17 Mayıs 2024, Cuma 00:39
Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl buğdaya taban fiyat 8.250 lira verildi, ardından da ton başı 1.000 lira destek verileceği söylendi. Yeni hasat dönemi geldi, hâlâ o 1.000 liralık destek verilmedi; o günkü mazotun, tohumun, ilacın, gübrenin fiyatı üzerinden düşünürseniz, o destek yok oldu gitti.” diye konuştu.

Hasatın başlamasına rağmen buğday taban maliyetinin açıklanmadığını söyleyen Gürer, “çiftçinin beklentisi en az 15 bin lira. Eğer çiftçiye 15 bin lira taban fiyatı vermezseniz, yine zarar eder. Ha, diyeceksiniz ki ‘Taban fiyat olarak tonuna 15 bin lira verdik, ekmek kaç lira olacak?’ O da sizin sorununuz. Nedeni şu: Eğer siz çiftçinin tohumunu, ilacını, gübresini sübvanse etseniz, mazotundan ÖTV’yi ve KDV’yi kaldırsanız, çiftçilere verdiğiniz kredinin faiz borçlarını silseniz; çiftçi ayakta kalır, maliyeti düşük olur. Ama Türkiye’nin bugünkü sisteminde üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrasında yaşanan sorunlara gerçekçi çözüm bulmuyorsunuz.” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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