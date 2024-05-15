Pentagon’da “İsrail’e tepki” istifası

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan bir binbaşı, ülkesinin, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği “koşulsuz” destek nedeniyle görevinden istifa etti.

Binbaşı Harrison Mann, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Mann, DIA’daki görevi sırasında etrafındaki meslektaşlarının İsrail’e verdiği destek nedeniyle kendisini “alternatif bir evrende yaşıyor gibi hissettiğini” belirterek, “Bu koşulsuz destek aynı zamanda daha geniş bir savaş riskini doğuran pervasız tırmanışı da teşvik ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Mann, paylaşımında, “Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı” ifadelerini kullandı. AA

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