Bakan: Azeri petrolüne karışamayız

Ankara’nın bu ay başında aldığı İsrail ile ticareti durdurma kararı, akıllara bu kararın Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden İsrail’e aktarılan Azeri petrolünü etkileyip etkilemeyeceği sorusunu getirdi.

VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hükümetin, İsrail ile ticareti durdurma kararının, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail’e aktarılan Azeri petrolünü etkilemeyeceğini belirterek, “Buradaki petrolün sahibi Türkiye Cumhuriyeti değil. Gemilerin hangi destinasyonlarına gittiği doğrusu bizim inisiyatifimizde, bizim tasarrufumuzda olan bir konu değil” dedi. Uzmanlar, Ankara’nın, imzacısı olduğu uluslararası anlaşmalar ve transit ülke yükümlülükleri sebebiyle, BTC üzerinden İsrail’e giden petrolün akışını engelleme yetkisinin olmadığını vurguladı.

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