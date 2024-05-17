Texas'da şiddetli yağış ve fırtınada 4 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi öldü, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD medyası, eyalete bağlı Houston kentindeki yüksek binaların camlarının kırıldığını, ağaçların devrildiğini ve enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin öldüğünü belirtti. 2 kişinin üzerine ağaç düşerek, bir kişinin vincin devrilmesi sonucu öldüğü, dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli olmadığı bilgisini paylaştı. Kent merkezinde kargaşa yaşandığını anlatan Whitmire, bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Houston'daki okulların bugün eğitime ara verdiği, sel tehlikesinden endişe edildiği bildirildi. Bu arada, saatte 160 kilometre hızla esen fırtınanın süratinin, 2008'de 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi. AA

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