Gazeteci Bahadır Özgür, “Şimşek önce Kalyon ve Cengiz’den milyar euroluk kirayı alsın!” başlıklı bir yazı yazdı.

Gazete Duvar’da yazan Özgür, “Mehmet Şimşek sadece İstanbul Havalimanı’nın bir yıllık kirasını Cengiz ve Kalyon’dan alabilse, açıkladığı ‘tasarruf paketinin’ hedeflediği rakamın neredeyse yarısı kadar kaynağı bütçeye koyabilirdi. Ama dert başka. Tefeci tahsildarı gibi onca borcun hesabını ücretiyle geçinmek zorunda kalanlara kesmek. (...) Dolayısıyla memurun servisiyle vb. uğraşan Şimşek’in derdi başka. Tasarruf paketiyle, borçlandıkları ve borçlanmayı düşündükleri tefecilere açık bir mektup yazıyor. “Bu hesabı öyle veya böyle emeğiyle geçinenlere yıkacağım. Memleketi sizin için cennete çevireceğim” diyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 315

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.