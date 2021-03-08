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8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Myanmar'da kamu binalarının çevresinde nöbet tutuluyor

08 Mart 2021, Pazartesi 11:22
Ülkenin birçok şehrinde üniversite, hastane, kamu binaları ve ibadethanelerin etrafında askerler nöbet tutmaya başladı. Burma İnsan Hakları Ağı, Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki sivilleri korumakta başarısız olduğunu belirtti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini engellemek için kamu binalarının önüne askerler sevk edildi.

Myanmar basınında yer alan haberlerde, Yangon, Ayeyarwady, Bago, Tanintharyi, Mandalay ve Sagaing şehirleriyle etnik azınlıkların bulunduğu eyaletlerdeki üniversite, hastane, kamu binaları ve ibadethanelerin çevresinde, sabah erken saatlerde askerlerin nöbet tutmaya başladığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda askerler, Yangon'daki şehir hastaneleri, Mandalay'daki Yadanarbon Üniversitesi kampüsü ve Merkez Demiryolu İstasyonu binalarının etrafında nöbet tutarken görüntülendi.

Mandalay'da turistik önem taşıyan Mahamuni Budist Tapınağı'nın etrafına da askerler konuşlandırıldı.

Konuya ilişkin devlet televizyonu MRTV'de yer alan haberde, askeri yönetimin ülke genelinde kamu binalarını "kontrol altına aldığı" bildirildi.

Burma İnsan Hakları Ağı: BM sivilleri koruyamıyor

Öte yandan Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar'da güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalan protestocuları koruma sorumluluğunu yerine getiremediğini açıkladı.

BHRN Direktörü Kyaw Win, yazılı açıklamasında, dünyanın Myanmar'da yaşanan trajedilere seyirci kalamayacağını belirterek, "Demokratik değerlere inanan ülkeler, Burma'daki faşist ordu, demokrasi umudunu yok etmeden önce duruma müdahale etmeli ve barışçıl protestocuları korumalıdır." ifadelerini kullandı.

BM'nin şimdiye kadar Myanmar ordusuna karşı somut bir adım atamadığını vurgulayan Win, "BM, sivilleri koruma sorumluluğu olmasına rağmen bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirememiştir. BM'nin geçmişteki hatalarından ders alıp bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici ölürken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

AA

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