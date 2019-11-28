NATO Genel Sekreteri: AB, Avrupa'yı koruyamaz

Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma girişimleri doğru şekilde yürütülürse, NATO'ya da katkı sağlar. Ancak AB, Avrupa'yı koruyamaz. Avrupa arasındaki dayanışma transatlantik bağların yerini alamaz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mali'de ölen Fransız askerleri için başsağlığı dileyen Stoltenberg, "Belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde NATO gibi çok taraflı örgütlere ihtiyacımız var. NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın stratejik konuları birlikte ele alabildiği tek platform." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, son dönemde hem Avrupalı müttefiklerin daha fazla katkı sağladığını, hem de ABD'nin Avrupa'daki mevcudiyetini artırdığını ifade etti.

"AB Avrupa'yı koruyamaz"

Fransa'nın Avrupa'nın savunma çalışmalarına sağladığı katkıyı da memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer Avrupa'nın savunma girişimleri doğru bir şekilde yürütülürse, NATO'ya da katkı sağlar. Ancak Avrupa Birliği (AB), Avrupa'yı koruyamaz. Avrupa arasındaki dayanışma transatlantik bağların yerini alamaz. Güçlü bir NATO ve güçlü bir AB madalyonun iki yüzü."

"Farklılıkların üstesinden gelebiliyoruz"

Stoltenberg, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin bir soruya cevaben, "NATO müttefikleri arasında farklılıklar olduğu bir sır değil. Daha önce de görüş ayrılıkları oluştu. NATO'nun gücü bu farklılıkların üstesinden gelerek temel görevimiz olan birbirimizi koruma konusunda anlaşmamızdan geliyor." açıklamasında bulundu.