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13 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

13 Mayıs 2024, Pazartesi 14:11
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Refah ve Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in bazı bölgelerinin boşaltılmasını istediği Refah'ta 6 Mayıs'tan bu yana 360 bine yakın kişinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılara da dikkati çekilen açıklanmada, "Gazze'nin kuzeyindeki bombardımanlar ve diğer tahliye emirleri binlerce aile için daha fazla yerinden edilme ve korku yarattı." ifadesine yer verildi.

UNRWA, Gazze'de gidecek yer olmadığını ve ateşkes sağlanmadığı sürece güvenliğin tesis edilemeyeceğinin altını çizdi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

AA

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