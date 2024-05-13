"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

13 Mayıs 2024, Pazartesi 14:22
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, İsrail’in Gazze’de halkı zorla yerinden etmeyi sürdürdüğünü, Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in kara saldırısı başlattığı Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Filistinlileri zorla yerinden etmesinin devam ettiğini aktaran Lazzarini, “Tekrar ve tekrar, göç devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Lazzarini, bu durumun Refah’taki insanları nereye olursa olsun kaçmaya zorladığını vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğu kişinin ortalama ayda bir kere olmak üzere defalarca yerinden olduğunun altını çizen Lazzarini, “Asla bulamadıkları güvenliği umutsuzca aradılar.” ifadelerini kullandı.

Lazzarini, bazılarının UNRWA’nın bombalanan barınaklarında kalmaktan başka çarelerinin olmadığına dikkati çekerek, “Güvenli bölge (olduğu) iddiası yanlış ve yanıltıcıdır. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil.” ifadelerine yer verdi.

UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı artıyor

    Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

    AVM'ler niye dolu?

    “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı - Ekonomistler nasıl değerlendirdi?
    📷

    Bediüzzaman Mevlidinde muhabbet mesajları

    Sağlıkta şiddete karşı ortak tavır gösterilmeli

    1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor

    Patates depoda 4 lira, markette 20 liraya satılıyor

    Antakya'da ve Defne'de eğitime ara verildi

    Netanyahu kazanamaz

    Olan vatandaşın cebine oluyor

    Hastaneler toplu mezara döndü

    Küstah İsrail’den BM’ye bir küstahlık daha

    Ülkemiz için yaşamak istiyoruz

    Saray da tasarrufa dahil mi?

    BM Raportörü Refah'taki zulmü böyle tarif etti: 'Böyle bir şok edici vahşeti daha önce hiç görmemiştim'

    Gustavo Petro'dan Netanyahu'ya: "Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin"

    Anadolu Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni projelerimiz hayata geçiyor
    Süleyman KÖSMENE

    DKT rüzgârı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güneşe üflemek...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Fıtratın bekçileri, onu koruyamazlar...
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz cadde-i kübra-i Kur’âniyedir
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalb ve aklına görünen nuru, tenkid parmaklarıyla yoklama!”
    Yasir Özer

    Kayalıklarda gül yetiştiren adam...
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Meyl-i dünyaya hırs - Kapanması gereken kapılar - 22

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.