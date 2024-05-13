Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, İsrail’in Gazze’de halkı zorla yerinden etmeyi sürdürdüğünü, Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in kara saldırısı başlattığı Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine ilişkin paylaşım yaptı. İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Filistinlileri zorla yerinden etmesinin devam ettiğini aktaran Lazzarini, “Tekrar ve tekrar, göç devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Lazzarini, bu durumun Refah’taki insanları nereye olursa olsun kaçmaya zorladığını vurguladı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğu kişinin ortalama ayda bir kere olmak üzere defalarca yerinden olduğunun altını çizen Lazzarini, “Asla bulamadıkları güvenliği umutsuzca aradılar.” ifadelerini kullandı. Lazzarini, bazılarının UNRWA’nın bombalanan barınaklarında kalmaktan başka çarelerinin olmadığına dikkati çekerek, “Güvenli bölge (olduğu) iddiası yanlış ve yanıltıcıdır. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil.” ifadelerine yer verdi. UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirmişti. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor. AA

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