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11 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Netanyahu'dan Biden'a cevap

11 Mart 2024, Pazartesi 12:05
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

AA

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  • S.topuz

    11.3.2024 14:47:58

    Bunların gözü dönmüş! Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün insanlık için büyük bir tehlike ve tehdit mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem mercilere ve Siyasîlere duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza!

Risale-i Nur Külliyatı

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