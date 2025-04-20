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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Netanyahu: Gazze'deki işgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

20 Nisan 2025, Pazar 22:25
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

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Gazze esir kampı gibi

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna dikkati çekti.

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın, bu hafta sonu kendilerinin önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve yaşamını yitiren esirlerin bir kısmının cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun açıklamalarının aksine Hamas'tan henüz resmi bir cevap alınmadığını bildirdi.

Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Ancak İsrail'in uluslararası yargı tarafından Gazze'de soykırımla yargılandığı 21. yüzyılın insanlık ayıbı her geçen gün derinleşiyor.

İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek konusunda kararlılık vurgusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kamuoyu ve muhalefetin kendisine yönelttiği İran'a karşı "korkak olduğu" eleştirilerine cevaben, "Geçmişte İran'ın nükleer programına zarar vermek ve onu geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların eleştirilerini dinlemek eğlenceli. Bu adımlar atılmasaydı İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olabilirdi." dedi.

Netanyahu, İran'a saldırmak ve bu ülkenin "nükleer silah elde etmesini engellemekte" kararlı olduklarını vurguladı.

ABD basınının "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlanmasına rağmen Washington'ın Tahran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği" iddiası üzerine İsrail'de muhalefetten İran'ın nükleer tesislerine saldırılması gerektiği mesajları gelmişti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu "korkaklıkla" suçlayarak, İran'ın nükleer tesislerine saldırılmasını istemişti.

AA

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