Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların Rahman’a evlât yakıştırmaları yüzünden, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp yerlere geçecekti. Evlât edinmek Rahman’ın şânına yakışmaz. Meryem Suresi: 90-92 HADİS: Kalk, namaz kıl. Şüphesiz namaz şifadır. Camiü’s-Sağir, No: 2936

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